وزير الخزانة الأمريكي: هناك خطر كبير على اقتصادنا إذا انتظرنا طويلا لإعادة فتحه

وزير الخزانة الأمريكي: هناك خطر كبير على اقتصادنا إذا انتظرنا طويلا لإعادة فتحه

الولايات المتحدة – حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين من ضرر كبير جدا سيلحق باقتصاد بلاده، إذا انتظرت السلطات طويلا لإعادة فتح النشاطات الاقتصادية المعطلة على خلفية وباء فيروس كورونا.

وقال منوتشين في حديث لشبكة “فوكس نيوز” امس : “إذا انتظرنا طويلا سنواجه خطر تدمير الاقتصاد الأمريكي والتأثير الناجم عن ذلك على الصحة”.

شدد على أن الخطة التي وضعها فريق الرئيس دونالد ترامب تقضي بإعادة الوظائف بصورة تدريجية و”بطيئة”.

وأكد أنه إذا كان القطاع الاقتصادي بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي، فالحكومة ستخصص مبالغ إضافية، لكن ليس في عجلة.

وتوقع أن يكون الربع القادم من العام الحالي “سيئا للغاية” من الناحية الاقتصادية، مضيفا: “لكن إذا فتحنا الاقتصاد بعناية، فإن أداء المؤشرات اللاحقة سيتحسن”.

المصدر: رويترز