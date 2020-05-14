وزير الدفاع العراقي يحذر من فتح أي ثغرة للتنظيمات الإرهابية

وزير الدفاع العراقي يحذر من فتح أي ثغرة للتنظيمات الإرهابية

العراق – شدد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون امس على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التنظيمات الإرهابية، محذرا من فتح أي ثغرة لهم.

وأكد سعدون خلال مؤتمر عقد داخل مبنى وزارة الدفاع: “أهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ونصب الكمائن وتسيير الدوريات وتنفيذ العمليات الاستباقية، وعدم فتح أي ثغرة للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ مآربهم الإجرامية ضد القطعات العسكرية”.

ووجه، بـ”ضرورة الاهتمام بالأمور الخدمية للمقاتلين وأهمها الإسكان والأرزاق، فضلا عن تقوية أواصر العلاقة المتينة مع كافة شرائح المجتمع، كونها مصدرا مهما لقوة الجيش وسندا قويا لعمله في الحرب والسلم”.

وأشار، إلى جملة من الأمور الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها العمل على إعادة هيبة الجيش العراقي، ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.

المصدر: RT