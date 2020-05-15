ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن الطلب التركي هو الدافع الحقيقي لتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة فائز السراج.

إمغيب وفي تصريح لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أشار إلى الدعم التركي للميليشيات ومحاولة غزو ليبيا من خلال إرسال المرتزقة والطيران المسيّر والأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أن الطلب يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد.

وأضاف:” إن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي بالإضافة لإرسال جرحى الإرهابيين الذين أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا”.

وأكد عضو البرلمان أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا وفي حال نجحت ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.