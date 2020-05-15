الولايات المتحدة – أعلن السناتور ريتشارد بور تنحيه عن رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وسط تحقيق لـ”إف بي آي” بشأن مبيعات أسهم للسناتور في الأسابيع الأولى لجائحة كورونا.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أفادت الأربعاء بأن مكتب التحقيقات الفدرالي حجز هاتف بور تزامنا مع التحقيقات، فيما قالت وكالة “رويترز” إن لجنة بور كانت تتلقى إحاطات يومية حول خطر جائحة كورونا قبل أن يبيع أسهمه.

وباع بور ما قيمته 1.7 مليون دولار من الأسهم في 13 فبراير، بعد أيام قليلة من إلقائه تصريحات مطمئنة بأن إدارة ترامب مستعدة للتعامل مع الفيروس المتفشي.

المصدر: RT