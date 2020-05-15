فلسطين – قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وذلك بعد اجتماع ترأسه جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد، مع رؤساء أندية المحترفين.

وقال الرجوب، إن استكمال الموسم الكروي في موعد سيحدد لاحقا، هو ضرورة ومصلحة للأندية وللدوري وللاتحاد الوطني وللهوية الوطنية الرياضية الفلسطينية.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن الاتحاد سيمنح الأندية من 10 أيام إلى أسبوعين، للاستعداد قبل الاستئناف على ملاعب محايدة تم تحديدها، وهي في الجنوب ملعب دورا، وبالوسط ملعب فيصل الحسيني، وبالشمال في جنين.

وتم الاتفاق أيضا على إقامة المباريات بدون جمهور، مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة وتعقيم الملعب قبل وبعد كل مباراة.

ولم يتبق على ختام دوري المحترفين الفلسطيني سوى 3 جولات، بعدما توقفت المسابقة بعد نهاية الأسبوع 19، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم بأسره.

وكان فريق مركز بلاطة، يتصدر دوري المحترفين الفلسطيني قبل التوقف، برصيد 42 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأمعري.

المصدر: وكالات