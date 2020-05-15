لبنان – قرر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم امس إرسال 200 ألف دولار أمريكي إلى لبنان للمساعدة في توفير 400 منحة دراسية للطلاب.

وبحسب ما ذكره موقع الفاتيكان، يعود اتخاذ هذا القرار إلى الأزمة الحادة التي تهدد لبنان و”حرمان الأمل، قبل كل شيء من أجيال الشباب الذين يرون الحاضر صعبًا والمستقبل غير محدد”​​​.

وأكد بيان الفاتيكان على أن البابا سيقوم بتحويل هذه الأموال من خلال قنوات وزارة الدولة وجمعية الكنائس الشرقية إلى الكنيسة الرسولية (سفارة الفاتيكان).

وأعرب البابا عن أمله من خلال اتخاذ هذا القرار، بأن يعمل جميع المشاركين الوطنيين والدوليين في عملية التسوية اللبنانية بمسؤولية لتحقيق الصالح العام والتغلب على أي انقسام في المجتمع.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي.

المصدر: سبوتنيك