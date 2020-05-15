الجزائر تستدعي السفير المغربي

الجزائر – استدعى وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس السفير المغربي بالجزائر “حيث تمت مواجهته بالأقوال التي صدرت عن القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تمت إفادة السفير المغربي “بأن توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها “بلد عدو” هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين”، ما يستوجب على السلطات المغربية “اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين”​​​.

وتداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران وهو يصف الجزائر “بالبلد العدو” خلال حديث جمعه بمواطنين مغاربة أرادوا العودة إلى المملكة.

المصدر: RT