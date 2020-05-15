ليبيا – دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رسميا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى زيارة العاصمة الإيطالية روما.

دي مايو وفي جلسة استماع أمس الخميس أمام لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب حول التطورات الأخيرة في ليبيا قال:” أتمنى أن أستقبل صالح في إيطاليا في أقرب وقت ممكن وبما تسمح به الظروف.. لقد دعوته”، مشيراً إلى محادثة هاتفية جرت بينهما في 7 مايو، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف دي مايو: “اعترفنا دائماً بحكومة فايز السراج وكان لدينا دائمًا حوار مع برقة ومع قبائل فزان، لأننا نؤمن بوحدة ليبيا”، مشدداً على أن الحديث مع الجميع يعني حماية المصالح الوطنية الإيطالية.