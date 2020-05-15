ليبيا -عقدت أمس الأول جولة مشاورات سياسية افتراضية بين مصر واسبانيا برئاسة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة إيفا مارتنز مدير عام إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي والمتوسط بوزارة الخارجية الاسبانية، وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا ومديري الشئون ذي الصلة بحضورالسفير رامون كاساريس سفير اسبانيا بالقاهرة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا أكد بحسب المكتب الإعلامي للخارجية المصرية ثوابت الموقف المصري من الازمة في ليبيا وعرض للدور التركي السلبي في ليبيا وقيامها بإمداد الميليشيات في ليبيا بالمزيد من الاسلحة ونقل المزيد من الارهابيين من سوريا مما يمثل عنصراً رئيسياً لعدم الاستقرار وتهديد الامن في المنطقة ويهدد مخرجات عملية برلين.

وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر واسبانيا بما يخدم مصالحهما واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعياً للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.