ليبيا – قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عبدالحميد قرقد إن المنفذ استقبل منذ بداية عودة العالقين بالخارج 19 رحلة جوية 18 رحلة قادمة من اسطنبول ورحلة واحدة قادمة من مدريد.

قرقد وفي تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أضاف أن مطار مصراتة في صدد استقبال رحلات أخرى الفترة المقبلة من تونس ودول أوروبية.

وعن الإجراءات التي اتخذها مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ،بيَن قرقد أنه تم تحويل 28 مسافرا إلى الحجر الصحي نظرا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.

وأشار قرقد أن العمل على رقابة المسافرين صحيا تتم من قبل مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع لجنة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة.