بلجيكا – أعلن منظمو جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، اليوم الجمعة، أن السلطات سمحت بإقامة السباق من دون جمهور في أواخر شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقام السباق على حلبة “سبا-فرانكورشان” في 30 أغسطس، ويعد من أبرز المحطات السنوية ضمن بطولة العالم للفئة الأولى.

ومع منح السلطات البلجيكية الضوء الأخضر لإقامة السباق بهذه الصيغة، يتعين على اللجنة المحلية المنظمة، البحث مع منظمي بطولة العالم لتغطية الخسائر التي سيتكبدها السباق في غياب الجمهور، لاسيما بعدما تم بيع 165 ألف تذكرة لجائزة هذا العام.

ولا يزال انطلاق موسم 2020 لبطولة العالم للفورمولا واحد معلقا بسبب وباء “كوفيد-19″، بعدما لاقت المراحل العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل لموعد لم يحدد.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في 15 مارس في مدينة ملبورن الأسترالية. ومنذ ذلك الحين، ألغيت جوائز أستراليا وموناكو وفرنسا، وأرجئت جوائز البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا.

المصدر: أ ف ب