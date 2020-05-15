المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

مصر – أعلن البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات التراجع الحاد في النمو نتيجة لأزمة فيروس كورونا والزيادة المفاجئة في التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن اللجنة قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى مستوى 2.54% سنويا في أبريل الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية