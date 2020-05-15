ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قال بحسب وكالة “الأناضول” التركية أمس الخميس إن المباحثات جرت عبر اتصال هاتفي.

وأضاف أن الجانبين ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا.

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان صادر عن الناتو حول الاتصال أن ستولتنبرغ أشاد بالدعم الذي قدمته تركيا لدول الحلفاء والشركاء في إطار مكافحة كورونا.

وبحسب البيان،نوه ستولتنبرغ بأن التضامن بين الحلفاء له أهمية أكبر في الفترات العصيبة وأن الحلف سيواصل اتخاذ تدابير الدفاع المشترك.

وأضاف أن الناتو يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا، وأنه مستعد لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية بناء على طلب فائز السراج وهو ما أعلنه زعماء الحلف خلال قمة بروكسل عام 2018.

وبيّن ستولتنبرغ أن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا الأطراف المعنية مرة أخرى إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر السلاح بشأن ليبيا.

وأكد عزم مواصلة الناتو دعمه الكامل لمبادرات الحل السياسي في ليبيا مستوى الأمم المتحدة.