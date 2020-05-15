ليبيا – وجهت وزارة تعليم الوفاق خطاباً إلى مراقبو التعليم بالبلديات أمس الخميس بشأن تحديد موعد إعادة فتح المدارس لأبوابها بعد إغلاقها لمدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

تعليم الوفاق أعلنت في خطابها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن إعادة فتح المدارس وإستقبال الطلبة إبتداءً من تاريخ 6 يونيو المقبل ، مضيفةً بأن يوم السبت سيكون يوم دراسة عادي .

وطالبت الوزارة مراقبو التعليم في البلديات بالتقيد بما ورد في كتاب رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بشأن الموافقة على إستئناف الدراسة.

وكشفت الوزارة على أنه يحظر إقامة الطابور الصباحي والتجمعات في ساحات المدارس وفتح المقاصف أثناء الدراسة ، على أن يبدأ اليوم الدراسي عند الساعة 7:30 صباحا وبمعدل أربعة حصص يومياً على أن يكون زمن الحصة الواحدة لطلبة الشهادتين والصفوف الدراسية التي تدرس بنظام الفصل الدراسي 55 دقيقة.

وأوضحت الوزارة بأن الفترة المسائية بالنسبة للصفوف من الأول إلى الخامس ستبدأ عند الساعة 11:30 صباحاً وبمعدل ثلاثة حصص يومياً على أن يكون زمن الحصة الواحدة 50 دقيقة .

كما دعت الوزارة مراقبو التعليم إلى مراعاة توزيع التلاميذ والطلاب داخل الفصل الدراسي بما يضمن التباعد الجسدي المعتمد في التجمعات ، مطالبةً بأن تقتصر الدراسة على المواد التي سيمتحن فيها الطلاب وفق الجداول التي حددتها الوزارة والمبين فيها عدد الحصص لكل مادة.