ليبيا – أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة اليوم الجمعة إستمرار إنقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي منذ أمس الخميس بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن سبب إنقطاع الكهرباء نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل الآمر الذي سيترتب عليه إنقطاع المياه اليوم الجمعة عن مدن ومناطق الإستهلاك و مدينة طرابلس إلى حين إعادة الكهرباء.

كما أكد الجهاز على إستمرار إشكالية إنقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذي يوم السبت الماضي بسبب إعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى.