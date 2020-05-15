حرمان مدرب من قيادة فريقه في افتتاح الدوري الألماني بسبب معجون أسنان

ألمانيا – يغيب مدرب أوغسبورغ، هايكو هيرليخ، عن مباراة فريقه ضد فولفسبورغ، غدا السبت،ا خلال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بسبب خروجه من فندق إقامته في خرق لقوانين الحجر الصحي.

وقال هيرليخ، الذي ذهب إلى سوبر ماركت لشراء معجون أسنان وكريم البشرة: “لقد ارتكبت خطأ عندما غادرت الفندق”، مضيفا: “حتى لو احترمت جميع الإجراءات الصحية عند مغادرة الفندق، ولكن لم يكن علي خرق القواعد ومغادرته مهما كان السبب”.

وتابع: “بسبب هذا الخطأ، لن أقود الحصة التدريبية اليوم (الجمعة)، ولن أكون مسؤولا عن الفريق خلال المباراة ضد فولفسبورغ يوم غد السبت”.

وكان من المقرر أن يبدأ المدير الفني البالغ من العمر 48 عاما، مهمته التدريبية مع أوغسبورغ غدا السبت ضد فولفسبورغ، بعد شهرين من توقف “البوندسليغا”، بسبب جائحة فيروس “كوفيد-19”.

ومن أجل السماح باستئناف المنافسات غدا السبت، وعدت رابطة الدوري الألماني بالخضوع إلى بروتوكول صحي صارم يؤطر تقريبا كل جانب من جوانب حياة اللاعبين والمدربين.

يذكر أن هيرليخ، تسلم مسؤولية تدريب نادي أوغسبورغ في العاشر من مارس الماضي، مكان مارتن شميت، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السيئة.

ويحتل أوغسبورغ حاليا المركز الـ14 في سلم ترتيب الدوري الألماني، برصيد 27 نقطة، ويبتعد بفارق خمس نقاط فقط عن المركز الـ16، الذي يجبر صاحبه على خوض ملحق البقاء في الدرجة الأولى ضد ثالث الدرجة الثانية.

المصدر: وكالات