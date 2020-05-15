الصين – يعد فهم أصول الفيروس الذي يسبب “كوفيد 19″، أحد الأسئلة الرئيسية التي يحاول العلماء حلها أثناء العمل على كيفية إدارة الوباء.

وتقول الفرضية الحالية إن SARS-CoV-2 مرّ عبر مضيف حيوان غامض في رحلته التطورية المشتبه بها، من الخفافيش إلى البشر. وكانت حيوانات البنغولين المهددة بالانقراض مرشحا مفضلا لهذا المضيف الوسيط، ولكن الآن، تحليل جيني بقيادة عالم الوراثة بينغ ليو من أكاديمية Guangdong للعلوم في الصين، قدم دليلا على أن الأمر قد لا يكون كذلك.

وينتمي SARS-CoV-2 إلى جنس Betacoronavirus من فيروسات كورونا؛ وتصيب هذه المجموعة من فيروسات كورونا بشكل أساسي الثدييات، وتشير الدراسة الجديدة إلى أن حيوانات البنغولين هي في الواقع مضيف طبيعي لها.

وجمع الفريق ما يقرب من جينوم كامل لفيروسات كورونا، التي عُثر عليها في اثنين من بنغولين سوندا (Manisjavanica). وأطلقوا على فيروس كورونا المعزول من هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، pangolin-CoV-2020. واحتوى تسلسلها النهائي على 29521 زوجا أساسيا، أقصر بقليل من أزواج القواعد الفردية المكونة من 30000 زوج، والتي تشكل SARS-CoV-2.

وأظهر الجينوم الناتج تشابها بنسبة 90.32% لـ SARS-CoV-2 و90.24% لفيروس كورونا Rhinolophus affinis، المعروف بـ BatCoV-RaTG13، الذي ما يزال أقرب نوع معروف لـ SARS-CoV-2، مع تطابق بنسبة 96.18%.

ولكن تشابهات التسلسل لا تعكس القصة الكاملة. وتتطابق التعليمات الوراثية لبروتين “سبايك” المهم لفيروسSARS-CoV-2، بدرجة أكبر بين الخفافيش وفيروس كورونا البشري، أكثر من البنغولين.

ومع ذلك، فإن فيروس البنغولين يشترك بشكل أساسي في مستقبلات ربط ACE2 نفسها، التي يستخدمها فيروس “كوفيد ـ 19″، وهو جزء من “سبايك” الذي يسمح للفيروس بدخول وإصابة الخلايا البشرية. وعُثر على هذا أيضا في دراسة أخرى ما تزال قيد المراجعة، وأدى إلى اقتراحات بأن فيروس كورونا البشري قد يكون نوعا من الهجين (الوهم) بين الخفافيش وفيروس البنغولين.

ويعتقد فريق ليو أيضا أن هذه التشابهات قد تشير إلى أن حدثا لإعادة التركيب، وقع في مكان ما من تطور هذه الفيروسات المختلفة – حيث تبادلت الجينومات الفيروسية قطعا من المواد الجينية مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإن تحليلهم للعلاقة التطورية بين الفيروسات الثلاثة لم يدعم فكرة أن النسخة البشرية تطورت مباشرة من البنغولين.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: “على مستوى الجينوم كان SARS-CoV-2ـ أقرب وراثيا أيضا إلى Bat-CoV-RaTG13، منه إلى pangolin-CoV-2020”.

ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة PLOS Pathogens.

المصدر: ساينس ألرت