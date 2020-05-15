ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن حكومة بلاده تعمل على تحديث المستشفى الميداني العسكري في مدينة مصراتة بناء على طلب من الحكومة الليبية من أجل مساعدة الشعب الليبي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

مايو وفي جلسة استماع أمام لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب الإيطالي حول التطورات الأخيرة في ليبيا وفقا لوكالة نوفا الإيطالية قال:” في نوايا الحكومة.. يمكنكم التأكد من ذلك مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي يدير هذه المهمة بالكامل، هناك بالفعل الإرادة ونحن نعمل على طلب من الحكومة الليبية لدعم المستشفى لمساعدة الشعب الليبي في الفيروس”.

وفي هذا الشأن، قال دي مايو إنه سيستمع في الأيام المقبلة لأحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي.