فرنسا – أكد رئيس شركة “Sanofi” الفرنسية للأدوية، سيرج فاينبيرغ، امس أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا في كل أنحاء العالم بشكل متزامن حال المصادقة على هذا المصل.

وقال فاينبيرغ، في حديث لقناة “فرانس 2″، إن تصريحات المدير التنفيذي للشركة، بول هادسون، حول منح الأولوية للولايات المتحدة، بحاجة إلى التدقيق لأنها تعرضت لـ”تفسير غير صحيح”.

وأوضح فاينبيرغ أن هذه التصريحات تخص فقط نقاط الإنتاج في الولايات المتحدة، لكن “Sanofi” شركة عالمية، مضيفا: “يكمن هدفنا الواضح في بدء إنتاج هذا اللقاح في كل منشآتنا بأسرع وقت ممكن. ومجموعتنا تستعد لتزويد كل الدول بشكل متزامن، والحديث أن Sanofi تعطي الأولوية للولايات المتحدة أمر سخيف”.

وتابع: “لن تتمتع أي دولة بأي تفضيل مسبق خاص في هذا السياق. نظمنا العمل مع عدة وحدات إنتاج. بعضها واقعة في الولايات المتحدة، لكن جزءا أكبر منها في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص”.

وأثارت تصريحات هادسون حول منح الأولوية خلال توزيع لقاح الشركة ضد فيروس كورونا موجة استياء في فرنسا بما في ذلك بين السلطات.

وقال مسؤول في قصر الإليزيه، الخميس، إن مسؤولين من شركة “Sanofi” سيحضرون اجتماعا رفيع المستوى في القصر الرئاسي الأسبوع المقبل.

ولاحقا أكد هادسون نفسه أنه من الضروري أن يصل أي لقاح لفيروس كورونا إلى جميع المناطق، بعد ساعات من تحذير الحكومة الفرنسية لعملاق المستحضرات الصيدلانية.

المصدر: وكالات