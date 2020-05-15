فيينا – ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط، والرفع الجزئي لقيود الحجر الصحي، في تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت”، بحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، بأكثر من دولار (3.41%) إلى 32.19 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 2.47% إلى 28.24 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع، لتسجل بذلك صعودا لثالث أسبوع على التوالي.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري صعد مزيج “برنت” بنحو 3%، أما الخام الأمريكي فقد ارتفع بنسبة 13%.

ولقيت الأسعار دعما من إعلان السعودية والكويت والإمارات عن تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط في شهر يونيو القادم، غير تلك المنصوص عليها في اتفاق مجموعة “أوبك+”.

كذلك لقيت الأسعار دعما من تقرير وكالة الطاقة العالمية، الذي توقع انخفاض الطلب على النفط في 2020 بمقدار 8.6 مليون برميل يوميا، بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى 9.29 مليون برميل يوميا.

وعلقت على ذلك الخبيرة فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس” في سنغافورة: “أصبحت معنويات السوق متفائلة بحذر، وأتوقع أن تظل على هذا النحو إذا لم يحدث هناك تراجع خطير فيما يتعلق بتحسن الوضع الوبائي في العالم”.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الخبيرة قولها: “توقعات الطلب مع ذلك تظل متقلبة، ويتابع التجار بتوتر ما يحدث بعد فتح الاقتصادات”.

من جهته قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) إن أسواق النفط ستستعيد التوازن بمرور الوقت، مضيفا أن هناك مؤشرات على أنها تشهد تقلصا في الفجوة بين العرض والطلب في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح قائلا: “فيما يتعلق بالنفط، هناك مؤشرات على أن السوق تشهد شحا في الأسابيع الأخيرة. اتفاق (أوبك+) والتخفيضات الطوعية خارج (أوبك+)، وإغلاقات الإنتاج كلها تعمل معا لبدء إعادة التوازن للسوق”.

المصدر: وكالات