لبنان – سجل لبنان امس 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت عزلت القوى الأمنية بلدة في منطقة الشوف إلى الجنوب من العاصمة بيروت، بعد ظهور إصابات جديدة بين سكانها.

وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز على كل مداخل بلدة شحيم الخمسة، التي تعد من أكبر بلدات الشوف، وعملت على تطبيق إجراءات التعبئة العامة ومنع التجول، وسمحت لأبناء البلدة بالعودة إلى منازلهم، ومنعت كل زائر أو غير مقيم من الدخول، وعملت على قمع المخالفين وتسجيل محاضر ضبط في حقهم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، مقابل 11 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 886.

ودخل الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة اللبنانية لمدة 4 أيام، في إطار تشديد التدابير الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، حيز التنفيذ ليل أمس الأربعاء، على أن يستمر حتى صباح الاثنين المقبل.

المصدر: RT