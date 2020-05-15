كندا – أعلنت السلطات الصحية الكندية، امس الخميس، تسجيل 128 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بالمرض

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5209 إلى 5337 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 12 مايو 143 حالة، وفي 13 مايو 160.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1050 ليصل إلى 72536 بعد أن كان على مستوى 71486 حالة.

وتمثل مقاطعتا كيبك وأونتاريو أكبر بؤرتين للتفشي في البلاد، حيث سجلت في الأولى 39931 حالة، وفي الثانية 21494 حالة.

المصدر: وكالات