الولايات المتحدة – روى لاعب كرة السلة الأمريكي السابق الشهير، دينيس رودمان، تفاصيل زيارته لعاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ عام 2013، مع فريق كرة السلة الاستعراضي “هارلم غلوبتروترز”.

وقال رودمان في تصريحات خلال البث الصوتي “البودكاست” لـ “Hotboxin’ With Mike Tyson” نقلتها صحيفة “نيويورك بوست، إنه لم يكن يعرف شيئا عن كوريا الشمالية أثناء الرحلة: “لم تكن لي أي صلة بالسياسة، جئت إلى هنا لأجلب الرياضة”.

ووفقا لرودمان فقد اقترب منه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد المباراة الاستعراضية، وسأله: “هل يعجبك بلدي؟” فأجبته: “نعم، إنه بخير، إنه رائع، كل شيء على ما يرام”. ثم دعا كيم جونغ أون رودمان لتناول العشاء.

وتابع لاعب كرة السلة السابق الحديث عن ذكرياته، قائلا: “أتذكر، خلال تناولنا للعشاء وكنا قد وصلنا لدرجة عالية من حالة السكر، بدأ (كيم جونغ أون) بالغناء في الكاراوكي، ولكن لم تكن لدي أي فكرة عما يغني”، وأشار رودمان إلى أن الزعيم الكوري الشمالي فضل مشروب الفودكا.

وأخيرا، في نهاية السهرة، دخلت 18 امرأة “ساخنة” إلى المكان الذي يرتاح فيه كيم جونغ أون ورودمان، وبدأت الفتيات بأداء الأغنية الرئيسية من برنامج تلفزيوني عام 1978 بعنوان “دالاس”.

يذكر أن دينيس رودمان دافع عن ألوان فريق “دالاس” في عام 2000، وتوج 5 مرات بلقب بطل الدوري الأمريكي للمحترفين “NBA”، مع فريق ديترويت مرتين، ومع شيكاغو ثلاث مرات.

المصدر: وكالات