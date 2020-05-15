إيطاليا – رفض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، العروض المقدمة من فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، امس أن لاوتارو يفضل الاستمرار في صفوف إنتر ميلان، أو الانتقال فقط إلى برشلونة، مما جعله يؤجل المفاوضات مع أي فريق آخر.

ويحلم المهاجم الأرجنتيني باللعب مع مواطنه ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني، لذلك ينتظر نهاية الموسم الكروي الحالي لمواصلة الضغط على إدارة فريقه الإيطالي.

وما يزيد من فرص انتقال مارتينيز إلى صفوف الفريق الإسباني، هو موافقة التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، على ارتداء قميص إنتر ميلان “النيرازوري” في الموسم المقبل، وبالتالي يمكن أن يكون جزءا من صفقة تبادلية بين الناديين.

المصدر: وكالات