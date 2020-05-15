تونس – أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي من الوباء لـ770 حالة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة حاملة للفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية عن تقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي فرضته للحد من تفشي كورونا، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقليص فترة حظر التجول في عموم البلاد لتبدأ من الساعة الـ11 ليلا وإلى غاية الساعة الـ5 صباحا، بدلا من الـ8 مساء وحتى الـ6 صباحا.

المصدر: وزارة الصحة التونسية