إسبانيا – فسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، تصريحا أدلى به قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، تم تأويله على أن “البرغوث” لا يتوقع تتويج “البارسا” بدوري أبطال أوروبا.

وكانت بعض المواقع الرياضية روجت تصريحات على لسان ميسي يقول فيها، إن برشلونة لن يفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد استئناف النشاط.

ولكن ميسي وضح الصورة، وأكد أن تصريحاته لم تفهم بشكل صحيح، حيث قال إنه قصد أن أداء برشلونة في فترة قبل التوقف لم يكن كافيا للمنافسة على اللقب القاري.

وتابع: “قصدت أن اللعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها في المباريات الأخيرة قبل التوقف، لن يكون كافيا للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.. لم أشك أبدا في قوة فريقنا وقدراته.. استندت إلى حقيقة أن لدي سنوات عديدة من الخبرة في اللعب في دوري أبطال أوروبا، وأدرك أنه من المستحيل الفوز بدوري الأبطال لو لعبنا ما تبقى من الموسم الحالي بنفس الطريقة”.

وبلغ برشلونة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مباراة الذهاب مع مضيفه نابولي بهدف لمثله، قبل أن يتم تأجيل مباراة العودة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويتوقع أن تستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن لقب “التشامبيونز ليغ”، ظل مستعصيا على ميسي ورفاقه في برشلونة منذ العام 2015.

المصدر: sportbox.ru