روسيا – أعلنت السلطات الصحية الروسية، امس تسجيل 74 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي لهذا المؤشر في المدينة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 74 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1432 شخصا، بعد أن كانت 1358 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع ملموس ومستمر في حصيلة الوفيات اليومية في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية مساء الثلاثاء 53 وحالة، والأربعاء 58، والخميس 68.

كما يمثل هذا العدد أكبر ارتفاع يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في موسكو منذ بدء التفشي.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 135464 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 262843 حالة، بينها 2418 وفاة و58226 شفاء.

المصدر: RT