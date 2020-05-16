اعتداء على المصري عمرو وردة بعد طرده من فريقه

اعتداء على المصري عمرو وردة بعد طرده من فريقه

اليونان – تعرض المصري عمرو وردة، لاعتداء من قبل جماهير نادي لاريسا اليوناني، بعد أيام قليلة من طرده من صفوف الفريق، لارتكابه مخالفات تأديبية وصفت بـ”الخطيرة”.

وذكر موقع “sportime” اليوناني، أن وردة تعرض للاعتداء أمس الجمعة، عندما كان يتجول رفقة أحد موضفي نادي لاريسا، حيث ظهرت أمامهما فجأة مجموعة من عشرة شباب، قام ثلاثة منهم بالتهجم عليهما.

وأشار الموقع إلى أن وردة تلقى لكمات وضربات في أنحاء مختلفة من جسمه، فيما أصيب رفيقه على مستوى الوجه.

ويرجح أن يكون المعتدون على وردة، من مشجعي فريقه السابق لاريسا.

وبعد الواقعة، حضرت دورية شرطة إلى موقع المشاجرة، فيما حرر وردة شكوى ضد مجهول.

وكان نادي لاريسا، أعلن قبل أيام فسخ تعاقده مع وردة، مشيرا إلى أن مالك النادي، ألكسيس كوجياس، اتخذ قرارا بطرد اللاعب المصري المعار من باوك اليوناني، لارتكابه مخالفات تأديبية “خطيرة”، دون الكشف عن طبيعتها.

ولكن وردة نفى ارتكاب أي مخالفات حيث قال: “لم أعمل أي شيء، رئيس نادي لاريسا تشاجر مع رئيس باوك، فقرر فسخ عقدي”.

وانتقل وردة إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وخاض صاحب الـ26 عاما 23 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

المصدر: “sportime” + وكالات