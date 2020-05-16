ليبيا – بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى موسكو تطورات الأزمة الليبية في ضوء بدء عملية “إيريني” الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط.

الخارجية الروسية قالت في بيان لعا أمس الجمعه وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” أن فيرشينين بحث مع السفراء الألماني غيزا أندرياس فون غاير والإيطالي باسكوالي تاراتشانو والفرنسي، بيار ليفي أثناء مؤتمر عبر الفيديو”التطورات الجارية في ليبيا وحولها بما في ذلك في ضوء قرار الاتحاد الأوروبي بدء عملية إيريني التي من أهدافها المساعدة على تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد من قبل الأمم المتحدة”.

وذكر البيان أن الأطراف أكدت أثناء المؤتمر الذي بادر إليه الدبلوماسيون الأوروبيون على عدم وجود بديل عن حل النزاع في ليبيا بطرق سياسية ومركزية ودور الأمم المتحدة في هذه العملية.