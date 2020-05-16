السودان – اكد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمئة في أبريل بعد أن كان 81.64 بالمئة في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والوقود.

وارتفع التضخم في السودان في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني، يوم الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء، في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة، ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

يذكر أن تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من أولويات السلطات السودانية الجديدة في الفترة الانتقالية، نظرا لحدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

المصدر: رويترز