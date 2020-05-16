بغداد – قتل 6 أفراد من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيان، بهجمات متفرقة شهدتها عدة محافظات عراقية، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت.

وقال الرائد جميل العبيدي بالفرقة الخامسة في الجيش في محافظة ديالى للأناضول، إن “حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش مساء الجمعة، على مواقع للحشد الشعبي في ناحية العظيم شمالي المحافظة ارتفع إلى 4 قتلى و6 جرحى جميعهم من الحشد الشعبي”.

ومساء الجمعة، قال الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي لـ”الأناضول”، أن اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا، وأصيب اثنان آخران، بجروح في هجوم لتنظيم داعش على قرية البومرعي بناحية العظيم شمالي ديالى.

وفي محافظة صلاح الدين (شمال)، قال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات المحافظة (تتبع الجيش)، لـ”الأناضول”، إن “شرطيا قتل بهجوم شنه عناصر داعش فجر السبت على حاجز أمني بقضاء الدجيل جنوبي المحافظة”.

وفي محافظة كركوك (شمال)، أفاد مصدر أمني بأن عنصرا من الشرطة قتل بهجوم شنه عناصر من تنظيم “داعش”.

وقال مراد الجميلي وهو ضابط في شرطة كركوك لـ”الأناضول”، إن “الهجوم استهدف حاجزا أمنيا في منطقة يايجي جنوبي كركوك فجر السبت”.

وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، اغتال مسلحون مجهولون شخصين وسط المحافظة.

وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف لـ”الأناضول”، إن “مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا بأسلحة مزودة بكاتم للصوت فجر السبت مركبة تقل مدنيين اثنين وسط البصرة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور”.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول