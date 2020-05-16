ليبيا – إدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ومن وصفهم بـ”داعموه” باتوا أكثر عدوانية بشنّهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي، زاعماً بأن ما يحدث في ليبيا يشبه ما وصفه بـ” عدوان النظام السوري على شعبه “.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول” خلال مشاركته في بث حي على قناة ” A Haber” التلفزيونية المحلية تطرق خلاله للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وزعم الوزير التركي بأن القوات المسلحة العربية الليبية أصبحت تستهدف المدنيين بما في ذلك المستشفيات ، مجعاً مزاعمه هذه إلى فقدان القوات المسلحة لتفوقها في الميدان دون أن يشر إلى ما تقوم به الطائرات التركية المسيرة من جرائم قصف المدنيين في سيارات الأجرة وناقلات الوقود والغذاء التي ترسلها الحكومة الليبية للمناطق الخاضعة لسيطرتها بالمنطقة الغربية.

وإدعى أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي من أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك ، مضيفاً :”المرحلة القادمة لا بد من وقف حفتر كما أنه يجب إيقاف الداعمين له وعلى الناتو أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد” .

واتهم الوزير التركي في ختام حديثه دولة فرنسا بدعم القوات المسلحة عسكريًا ، مبيناً أنّ العداء الفرنسي لتركيا زاد بعد عملية نبع السلام في شمال سوريا حسب زعمه.