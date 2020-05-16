ترامب: بدأنا العمل على تطوير لقاح ضد كورونا في يناير 2020 دون معرفة المرض

ترامب: بدأنا العمل على تطوير لقاح ضد كورونا في يناير 2020 دون معرفة المرض

واشنطن – كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علماء الولايات المتحدة بدأوا العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أوائل 2020، قائلا إنهم لم يعرفوا في حينه المرض الذي كانوا يكافحونه.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها امس أمام البيت الأبيض، إن “علماء في معاهد الصحة الوطنية أطلقوا العمل على تصميم أول لقاح يوم 11 يناير”.

وتابع ترامب: “لم يعرف الناس في حينه ماذا يحدث حولهم، أما نحن فبدأنا تطوير اللقاح، رغم أننا لم نكن على علم ما الذي نكافحه”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للعلماء العاملين على اللقاح، معتبرا من جديد أنه سيكون جاهزا حتى أواخر العام الحالي.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل أخرى حول هذا الشأن، إلا أن تقارير إعلامية عدة كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة كانت على علم بانتشار فيروس جديد في مدينة ووهان الصينية منذ نوفمبر 2019.

وأكد ترامب بالتالي أن الولايات المتحدة أطلقت جهودها في مجال تطوير اللقاح قبل أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد حالة صحية طارئة في يوم 30 يناير.

من جهة أخرى، جدد ترامب، خلال كلمته، اتهامه الصين بالمسؤولية عن خروج تفشي فيروس كورونا خارج السيطرة، وقال: “كان يجب ألا يحدث ذلك أبدا، الفيروس جاء من الصين، وكان من الضروري أن يتم وقفه فيها قبل أن يصل إلى باقي أنحاء العالم”.

وأشار مع ذلك إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متاحا للولايات المتحدة حتى لو تم تطويره في الصين، مشيرا إلى أنه من غير المهم بالنسبة إلى إدارته الدولة التي ستكون الأولى في تحقيق نجاح في هذه الجهود.

المصدر: وكالات