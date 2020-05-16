حماس تدعو العرب إلى “موقف عملي” في مواجهة الضم الإسرائيلي

حماس تدعو العرب إلى “موقف عملي” في مواجهة الضم الإسرائيلي

غزة – دعت حركة “حماس”، امس الدول العربية إلى اتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: “نثمن تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم، وندعو الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار الإسرائيلي”.

وأضاف أن “وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض، ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة قرار الضم”.

كما دعا البيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس “لاتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع القضية الفلسطينية الاستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم”.

والجمعة، قال عاهل الأردن إن اتخاذ إسرائيل أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل، سيؤدي إلى “صدام كبير” مع بلاده.

وأضاف الملك عبد الله، في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن “القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته”.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

الأناضول