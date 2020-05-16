ليبيا – قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي المصري إن تركيا تستند في طلب شركاتها إذناً من حكومة الوفاق للتنقيب في شرق البحر المتوسط إلى اتفاق ترسيم الحدود مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

فرج أكد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” على أن هذا غير قانوني لأنه بين رئيس وزراء ليس له هذه السلطات ودولة تركيا التي عرضت الاتفاق على البرلمان التركي وصدقت عليه في محاولة منها للخروج من الأزمات الطاحنة الداخلية.

وأوضح أن البرلمان الليبي لم يتفق على اتفاقية ترسيم الحدود وأدانها بشدة لكونها تنتهك السيادة الليبية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لم يراع المياه الإقليمية والحدود الاقتصادية لجزيرة كريت القبرصية.

كما لفت إلى أن تركيا ليس لها الحق في طلب التنقيب في شرق المتوسط، مضيفاً أنه سيتم رفضه دولياً خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي رفض الانتهاكات التركية لدولة قبرص عضو الاتحاد الأوروبي.