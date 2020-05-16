صربيا – أعرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، عن ثقته بقدرته على تحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى في التنس، وأن يصبح اللاعب الذي يتربع على عرش تصنيف المحترفين لأطول فترة في تاريخ اللعبة.

وفي مقابلة له مع البرنامج التلفزيوني الأمريكي “إن ديبث ويث غراهام بيسينغر”، تم بثه هذا الأسبوع، قال دجوكوفيتش: “أعتقد أنه لا يزال لدي أشياء أقوم بها في هذه الرياضة. أعتقد أنه يمكنني الفوز بأكبر عدد من بطولات الغراند سلام وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأسابيع كمصنف أول. هذه بالتأكيد أهدافي الواضحة”.

وتوج الصربي حتى الآن بـ17 لقبا في بطولات “الغراند سلام”، في المركز الثالث بفارق ثلاثة ألقاب عن حامل الرقم القياسي السويسري روجر فيدرر، ولقبين عن صاحب المركز الثاني الإسباني رافائيل نادال.

وقبل أن يفرض فيروس كورونا المستجد نفسه ضيفا ثقيلا جدا على العالم بأجمعه، وتسببه بتعليق غالبية الأحداث الرياضية، توج دجوكوفيتش بلقبه الثامن في بطولة أستراليا المفتوحة، وفاز بجميع مبارياته الـ18 لهذا العام.

وتربع دجوكوفيتش على صدارة تصنيف رابطة المحترفين لما مجموعه 282 أسبوعا، فيما يتصدر فيدرر بـ310 أسابيع أمام الأمريكي المعتزل بيت سامبراس (282 أسبوعا).

ولكن عامل السن، يصب في مصلحة الصربي، الذي يحتفل بميلاده الثالث والثلاثين في 22 مايو الحالي، في حين يبلغ فيدرر التاسعة والثلاثين، ويحتفل نادال بميلاده الرابع والثلاثين في يونيو.

المصدر: وكالات