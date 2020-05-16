“روسنفت” الروسية تسجل خسارة بملياري دولار في الربع الأول

“روسنفت” الروسية تسجل خسارة بملياري دولار في الربع الأول

موسكو – سجلت أكبر شركة روسية لإنتاج النفط “روسنفت”، خسارة بقيمة 156 مليار روبل (ملياري دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن إيراداتها انخفضت 15% على أساس سنوي، وتراجعت إلى 1.8 تريليون روبل (نحو 24 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى تراجع إنتاج النفط بنسبة 1.1% خلال الربع الأول وبلغ 57 مليون طن.

ويرى الخبراء أن ذلك يرجع إلى تدهور أسعار النفط، وانخفاض الطلب بسبب وباء كورونا.

ونهاية مارس/آذار الماضي أعلنت الشركة إيقاف كافة نشاطاتها في فنزويلا، وبيع ممتلكاتها هناك إلى حكومة موسكو.

يشار أن أرباح الشركة زادت في 2019 بنسبة 29٪ مقارنة بـ 2018، وبلغت 708 مليارات روبل(1دولار يساوي نحو 73 روبل).

الأناضول