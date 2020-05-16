روسيا – تعتزم مجموعة Aeronet التابعة للمبادرة الوطنية للتكنولوجياـ تمويل وابتكار قاطرة فضائية تكون مهمتها خدمة الأقمار الصناعية وجمع النفايات الفضائية.

وتشير وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن وثائق مجموعة Aeronet التي بحوزتها، تفيد بأن المهام المحتملة لهذه القاطرة الفضائية، ستكون وضع الأقمار الصناعية في مداراتها المقررة، وخدمتها وجمع وتدوير النفايات الفضائية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في تصميم هذه القاطرة الفضائية خلال السنة الحالية، حيث تعتزم المبادرة الوطنية للتكنولوجيا تخصيص مبلغ 75 ألف دولار لبدء العمل في تصميم ثلاثة خيارات لهذه القاطرة الفضائية.

وتشير وثائق المجموعة، إلى أن المشروع الروسي قد يكون في هذا المجال من أوائل المشاريع في العالم. “عمليا لا يوجد في الوقت الحاضر أي مشروع منافس مطروح لقاطرة فضائية تعمل بمحركات كهربائية نفاثة. في حين تعتبر روسيا رائدة في مجال تكنولوجيا محركات الدفع الكهربائية النفاثة”.

ومن المحتمل أن يكون وزن هذه القاطرة الفضائية بحدود 80 كيلوغراما، ومع ذلك سيكون بإمكانها نقل أقمار صناعية أو نفايات فضائية وزنها يصل إلى 150 كيلوغراما على ارتفاع يصل إلى 1500 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي