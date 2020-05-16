سوريا – أفادت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية امس بسماع دوي انفجار في مدينة حلب شمالي سوريا.

ولم تذكر القناة السورية أي تفاصيل حول الحادث، بينما تحدثت وكالة “سبوتنيك” عن انفجارين هزا المدينة.

وقال بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار ناجم عن استهداف كلية المدفعية بحلب من قبل الطيران الإسرائيلي من الجهة الجنوبية الغربية.

وسبق أن تعرضت أهداف عسكرية في مدينة حلب وريفها، خلال الشهرين الماضيين، لسلسلة ضربات جوية من قبل إسرائيل، وذكرت مصادر أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات الإيرانية أو حلفائها.

المصدر: الإخبارية + مواقع التواصل الاجتماعي