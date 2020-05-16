باراغواي – وضع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” قواعد طبية صارمة لبطولتي “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سود أمريكانا 2020″، بالرغم من عدم تحديد موعد استئناف البطولتين القاريتين.

ووفقا لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية فأن البطولة قد تستكمل في سبتمبر المقبل، وقد تمتد لعام 2021.

وأصدر الاتحاد بيانا يوضح فيه دور الأندية في الفترة المقبلة وكذلك المحظورات على اللاعبين أثناء سير المباراة.

السجل الطبي للاعبين والمدربين:

– “كونميبول” سينشئ تقريرا طبيا لكل اللاعبين والأطقم الفنية بناء على قوائم الأندية المشاركة في “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سود أمريكانا”.

– قد يطلب الاتحاد بيانات طبية إضافية متعلقة بالتاريخ الطبي للاعبين.

– بالتنسيق مع المعامل الطبية، قد يطلب الاتحاد إجراء تحاليل لفيروس كورونا في المباريات أو أثناء الحصص التدريبية.

– اللاعب أو المدرب الذي يرفض الخضوع للتحاليل لن يحق له المشاركة في المسابقات التابعة للاتحاد.

– على الأندية أن تتعاون مع الاتحاد في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة حال طلبها.

– الاتحاد سوف يحتفظ بنتائج الفحوصات بتاريخها ومواعيدها والنتائج.

– عدم الامتثال لأي من الواجبات والالتزامات المعلنة يعتبر جريمة تأديبية، ويتم تمكين الهيئات القضائية للاتحاد لفرض العقوبات وفقا لقانون الانضباط.

قواعد بطولتي “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سود أمريكانا 2020″:

– منع اللاعبين والمسؤولين من البصق قبل وأثناء وبعد المباراة في أرض الملعب.

– منع اللاعبين والمسؤولين من تقبيل الكرة قبل وأثناء وبعد المباراة.

– التزام اللاعبين والمسؤولين بالخضوع لكشف درجات الحرارة قبل المباراة.

– إلزام اللاعبين والمسؤولين باستخدام زجاجات المياه أو مشروبات الطاقة بشكل فردي.

– حظر تبادل القمصان أو أي جزء آخر من الملابس مع المنافسين أو الزملاء في الفريق.

– حظر تبادل الشعارات أو الهدايا بين قائدي الفريقين قبل بداية اللقاء.

– في حالة إقامة مقابلة سريعة أو مؤتمر صحفي يجب عليك استخدام قناع أو واقي الوجه.

– إلزام ارتداء البدلاء والطاقم الفني أقنعة طبية.

وتوقفت المسابقتان في منتصف مارس الماضي، ومن ثم تم تعليقها حتى 5 مايو.

ولم يتم تحديد موقف أو موعد جديد لعودة البطولتين.

المصدر: وكالات