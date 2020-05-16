تركيا – أعلن الأمين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بغداد أمرييف، تأجيل دورة الألعاب الدولية الرابعة للشعوب الرحل للعام 2021، بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان، نشره المجلس التركي الذي يضم الدول الناطقة بالتركية على صفحته بموقع “فيسبوك”، فجر الجمعة.

وبحسب البيان، فإنه كان من المقرر تنظيم المسابقة بنسختها الرابعة هذا العام في تركيا، لكن تقرر تأجيلها حتى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وقال أمرييف: في القمة السادسة للمجلس التركي التي انعقدت في تشولبون أتا (قرغيزستان) عام 2018 بالتزامن مع دورة الألعاب العالمية الثالثة للشعوب الرحل، قرر رؤساء دول المجلس التركي تنظيم الدورة الرابعة للألعاب في تركيا عام 2020.

وأضاف أنه: رغم استعداد تركيا مع الدول الأعضاء الأخرى وأمانة المجلس التركي للتنظيم الممتاز للألعاب في تركيا، كان لا بد من تأجيل الدورة الرابعة للألعاب العالمية للشعوب الرحل إلى عام 2021 بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وتابع: “إنني على ثقة بأن الألعاب، التي أصبحت تدريجيا علامة تجارية عالمية من خلال الجهود المشتركة للدول الأعضاء، ستجري في تركيا في عام 2021 بطريقة تليق بالتراث المشترك للدول والشعوب الناطقة بالتركية، ولضمان حماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين الآخرين القادمين من جميع أنحاء العالم”.

يشار أن مبادرة تنظيم الألعاب العالمية للشعوب الرحل طرحتها جمهورية قرغيزستان في مؤتمر القمة الثاني للمجلس التركي عام 2012، ولاقت تأييدا قويا من رؤساء الدول الأعضاء بالمجلس.

وجاءت المبادرة بدافع إحياء الألعاب الوطنية للشعوب التركية وتطويرها والحفاظ عليها، وفق البيان.

وحتى الآن، نظمت ثلاث جولات من الألعاب العالمية للشعوب الرحل وجمعت الألعاب الآلاف من الرياضيين والمتفرجين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.

وتعتمد 6 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.

الأناضول