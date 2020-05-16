جيبوتي – أعلنت جيبوتي، امس وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت مصر 21 وفاة جديدة بسبب الوباء.

ففي جيبوتي، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة سيدة في الستين من عمرها، بسبب الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 4.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى ألف و309، تعافى منهم 935.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 399 إصابة و21 وفاة جديدة جراء الفيروس القاتل.

وفي بيان، أوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة ترفع الإجمالي بالبلاد إلى 11 ألف و228، تعافى منهم ألفان و799، و592 وفاة.

الأناضول