الرباط – أعلن المغرب، امس تسجيل أول وفاة بكورونا بين السجناء، و31 إصابة بالفيروس في سجون البلاد.

وذكر بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن حصيلة الإصابات داخل السجون ارتفعت إلى 428.

وأوضح البيان، أن إجمالي الإصابات بين السجناء بلغ 331، فيما 97 حالة أخرى مسجلة بين موظفي السجون.

وأضاف أن السجن المحلي بطنجة (شمال) سجل وفاة نزيل كان يخضع للعلاج من الفيروس بأحد المستشفيات العمومية بالمدينة.

وذكر البيان أن “السجن المحلي بطنجة سجل 3 إصابات بكورونا، ترفع الحصيلة داخله إلى 63، منها حالة شفاء واحدة”.

وأشار إلى ارتفاع الإصابات في السجن المحلي بمدينة ورزازات (وسط) إلى 332، إثر تسجيل 27 حالة، منها إصابة موظف فيه.

وأكد البيان أنه باستثناء سجني طنجة وورزازات، لم تسجل 74 مؤسسة سجنية أخرى بعموم البلاد، أي إصابة بالفيروس، خلال الساعات الماضية.

وحتى مساء الجمعة، بلغت إصابات كورونا في البلاد 6 آلاف و652، بينها 190 وفاة، و3 آلاف و400 حالة شفاء.

ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل، و10 آلاف و200 موظف، ولذلك تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال “ضعيفة”.

الأناضول