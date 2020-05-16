الجزائر – أعلن كل من الجزائر، امس تسجيل 7 وفيات بكورونا، والعراق حالتي وفاة، فيما سجل الأردن 10 إصابات والمغرب 45 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 7 وفيات بالفيروس، و187 إصابة، وشفاء 113.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين بلغ 6 آلاف و629 بينها 536 وفاة و3 آلاف و271 حالف تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين بكورونا و50 إصابة، إضافة إلى شفاء 61 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و193 حالة بينها 177 وفاة، إضافة إلى شفاء ألفين و89 مريضا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات بالفيروس، وشفاء 8 حالات، دون تسجيل وفيات جديدة.

وأوضحت في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 596 بينها 8 حالات وفاة، إضافة إلى شفاء 401 مريضا.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 45 إصابة وشفاء 90 حالة، دون وفيات.

وقال اليوبي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإصابات بلغ 6 آلاف و652 حالة، بينها 190وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و400 مريض.

وحتى عصر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و570 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 304 آلاف، وتعافى أكثر من مليون 726 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.

الأناضول