انجلترا – أكد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، تعافيه بصورة كاملة من إصابته، مشيرا إلى أنه على استعداد للعودة إلى الملاعب عند استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك كين في أي مباراة منذ مواجهة ساوثهامبتون، في أول أيام 2020؛ بسبب تمزق في العضلات الخلفية بالفخذ الأيسر.

وتوقف النشاط في الدوري الإنجليزي، منذ شهر مارس/آذار الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع عودة اللاعبين للتدرب بصورة فردية في مقرات التدريبات، من المنتظر أن تعود المنافسات من جديد في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال كين في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أنا في حالة جيدة للغاية، كنت في مرحلة جيدة قبل العزل، حيث كان بوسعي القيام بكل شيء عدا التدريبات الجماعية مع الفريق”.

وأضاف: “منذ العزل، بدأت أقوم بالجلسات التدريبية رفقة زملائي على الإنترنت، مع القيام ببعض العمل الخاص بإصابتي، ولكني قمت بكل شيء قام به اللاعبون تقريبًا، وفي الأسبوع الماضي تمكنا من القيام بالتدريبات الفردية في الملعب”.

وزاد: “كان من الرائع العودة للمس الكرة من جديد. عند استئناف الموسم، سواء خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة، سأكون جاهزًا لخوض المباراة الأولى”.

وعلق كين على حادث تعرض زميله في السبيرز، ديلي ألي، للسرقة، قائلًا: “راسلته اليوم التالي للاطمئنان عليه، من الطبيعي أن يكون في حالة صدمة وغضب، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد”.

وقرر كين رعاية قمصان فريقه السابق ليتون أورينت الموسم المقبل، بتصميم موجه لدعم الجمعيات الخيرية ودوري الدرجة الثانية خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وسيحمل القميص الأول رسالة شكر، لمن يحاربون فيروس كورونا المستجد في الصفوف الأمامية، والقميص الثاني سيحمل اسم مستشفى للأطفال، والثالث اسم معهد للصحة العقلية.

وعلى ذلك، علق: “وقعت في حب الفكرة مباشرة، لم أفكر كثيرًا، كانت فرصة رائعة لمساعدة الجهات الثلاث وليتون أورينت أيضًا، وهو النادي الذي منحني الانطلاقة الأولى، وكان سببًا بارزًا في قصة نجاحي”.

وتابع: “أعرف أن الكثير من الأندية في الدوريات الأدني تعاني من أزمات اقتصادية، وهناك حالة من الشك حول إمكانية إنهاء الموسم، وبالتالي من الرائع أن يحاول الجميع المساعدة”.

وفي تصريحات لشبكة “ITV”، أكد كين إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا يوم الإثنين، وأتت جميع النتائج سلبية، مع حرص الجميع على التباعد الاجتماعي في التدريبات.

وأردف: “النادي يتحدث للبريميرليج لمحاولة الوصول إلى طريقة للتدرب في مجموعات صغيرة خلال الأسبوعين المقبلين، مجموعات تتألف من 4 أو 5 لاعبين، على أن يتم اختبارهم بشكل منتظم، نرغب في معرفة ما هي خطة البريميرليج ونسير في ذلك الطريق”.

وواصل: “سأكون سعيدًا لو تدربنا في مجموعات صغيرة، ومحاولة العودة إلى الصورة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، ولكن كل لاعب مختلف ولديه وجهة نظر مختلفة”.

واستطرد: “سيكون الوضع صعبًا (اللعب بدون جماهير)، ليفربول يستحق الفوز باللقب، وسيكون رفع الكأس في غياب جماهيرهم وضع غريب للغاية، لم أمر بفترة مثل هذه طوال حياتي، وبالتالي من الصعب معرفة ما الأمر الصحيح الذي يجب القيام به”.

وختم: “الجماهير يمثلون جزءا هائلا من كرة القدم، وبالتالي سيكون الوضع مختلف اللعب بدونهم، ولكن إذا كان علينا إنهاء الموسم، فعلينا القيام بذلك”.

سكاي نيوز