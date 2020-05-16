ليبيا – أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الجمعة بيان بخصوص طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط في مطار جربة.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أعربت في بيانها عن أسفها لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الرسمي الذي بعثته اللجنة بشأن طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط فى مطار جربة الدولي يوم 7 مايو الجاري.

وجاء في البيان :” مع تقديرنا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة التونسية إلا أن الشكوك لا تزال تراودنا وزادت بعد تجاهل الرد على طلبنا بتوضيح الأمر، فليس خافيًا سياسات الحكومة التركية الحالية وتدخلها السافر فى شؤون بلادنا الذي وصل إلى حد إرسال المرتزقة والسلاح إلى بلادنا وشكل واضح مما أصبح يهدد أمن واستقرار كامل المنطقة وهو ما يوجب تحفظنا تجاه الشحنة التى تحملها تلك الطائرة “.

وأشارت إلى انه وبفرض أن الشحنة هي فعلاً عبارة عن مساعدات إنسانية فمن المفترض أن تصل الشحنة مباشرة إلى المطارات الليبية ويتم تسلمها حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

كما استطرد :” وفي حال استخدام مطارات دول الجوار فالمساعدات يجب أن تكون مشروطة بأن تصل إلى جميع الليبيين ويكون ذلك بتسليمها إلى الجهات المختصة فى العمل الإنساني والتي تحظي بثقة جميع الليبيين كجمعية الهلال الأحمر الليبي، هيئة الإغاثة الليبية أو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا “.

وجددت اللجنة بالأصالة عن مجلس النواب الحرص على تعزيز العلاقات مع تونس والقائم على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المشتركة ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة.