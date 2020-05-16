لبنان – اكد مصرف لبنان المركزي في بيان له امس إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.

وقال البيان “سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية”.

ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد عن أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة.

ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي.

المصدر: رويترز