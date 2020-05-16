نام في الشوارع.. أسطورة أرسنال يصارع الموت في المستشفى بعد مشاجرة في حانة

نام في الشوارع.. أسطورة أرسنال يصارع الموت في المستشفى بعد مشاجرة في حانة

انجلترا – يصارع نجم فريق أرسنال والمنتخب الإنجليزي السابق، كيني سانسوم، من أجل البقاء حيا في مستشفى، بعد سقوطه إثر مشاجرة في حانة وتعرضه لإصابة خطرة في الرأس.

وجاء في “تغريدة” كتبت عبر حساب سانسوم (61 عاما) على موقع “تويتر”: “كيني مريض حاليا في المستشفى. إنه يتلقى رعاية جيدة وليس لديه (كوفيد – 19)”.

وأضافت: “تطلب عائلة كيني وأصدقاؤها المقربون من وسائل الإعلام احترام خصوصيتهم، بالإضافة إلى خصوصية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون كيني”.

من جهتها، قالت صحيفة “ديلي ميل”، إن مدافع أرسنال السابق تعرض لإصابة في الرأس، حيث يعتقد أنه سقط وأصيب إصابة خطيرة في الرأس، وهو يقاتل الآن من أجل حياته.

وكان كيني سانسوم نجما لامعا في الملاعب الإنجليزية في الفترة من عام 1979 وحتى 1988 حيث خاض 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده ولعب 314 مباراة مع آرسنال، وكان يتقاضى 1200 جنيه استرليني أسبوعيا، وكان هذا مبلغا ضخما وقتها.

وحصل على لقب لاعب العام مرتين في صفوف كريستال بالاس، وحصل على اللقب ذاته في موسمه الأول مع أرسنال “المدفعجية”.

لكنه عانى من مشاكل المقامرة وإدمان الكحول عقب اعتزاله، ووجد نفسه بلا مأوى.

وقال مؤخرا: “لقد نمت في الشوارع. نمت على مقعد وسكب بعض الناس الماء فوقي. لقد نمت خلف الأشجار. في كل مكان. إن الحصول على سقف فوق رأسك أمر مهم للغاية.

المصدر: وكالات