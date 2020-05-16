إيطاليا – بات الأرجنتيني غونزالو هيغواين آخر لاعب يعود إلى يوفنتوس، وذلك بعد رجوعه إلى إيطاليا في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم في البلاد للاستئناف في 13 يونيو بانتظار موافقة الحكومة.

ووصل هيغواين الى تورينو على متن طائرة خاصة بعد ظهر يوم الجمعة بعد توقف في لاس بالماس الإسبانية، ثم استقل سيارة كانت بانتظاره.

وووفقا للتقارير الإعلامية، سيخضع لاعب ريال مدريد الإسباني السابق لأسبوعين من الحجر الصحي.

وكان اللاعب الدولي البالغ 32 عاما، قد غادر إيطاليا في 19 مارس الماضي، بعد أيام قليلة من تعليق البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليكون مع والدته المريضة في مسقط رأسه، وبعد خضوعه لاختبار أظهر نتيجة سلبية من فيروس “كوفيد-19″، إثر إصابة ثلاثة لاعبين من زملائه به.

وكان نجم “السيدة العجوز” البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى تورينو من بلده في الرابع من مايو الجاري، وهو اليوم الذي استؤنف فيه التدريب الفردي في إيطاليا، لكنه في الحجر الصحي منذ ذلك الحين.

كما عاد لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو مساء الأربعاء.

وستعود فرق الدرجة الأولى، للتمارين الجماعية الاثنين، تحضيرا للموعد المبدئي لاستئناف البطولة في 13 يونيو المقبل بشرط موافقة الحكومة.

وعند تعليق البطولة، في التاسع من مارس الماضي في المرحلة الـ26، كان يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.

المصدر: “أ ف ب”