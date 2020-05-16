نصائح من الدالاي لاما للتعامل مع القلق الناجم عن كورونا

نصائح من الدالاي لاما للتعامل مع القلق الناجم عن كورونا

الصين – يعقد الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين في منطقة التبت بالصين، دورات تدريبية في نهاية هذا الأسبوع، يعرض فيها نصائح حول كيفية التعامل مع القلق المصاحب لجائحة كورونا.

وسيقدم الزعيم الروحي مجموعة من النصائح المستوحاة من تعاليم ناجارجونا، أحد أهم المعلمين والفلاسفة البوذيين في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، حيث ستتمحور حول كيفية التعامل مع الارتياب وحالة القلق التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ بث الدورات يومي السبت والأحد من الساعة 05.30 إلى 07.00 صباحا (توقيت موسكو) على موقع الدالاي لاما en.dalailama.com، وستكون مرفقة بترجمة آنية للغة الروسية.

يذكر أن دراسات علمية أشارت إلى أن جائحة كورونا وما يصاحبها من إجراءات العزل لها عواقب نفسية سلبية تفاقم الإحساس بالتوتر والعصبية والقلق، فضلا عن الخوف غير المنطقي من العدوى والشعور بالملل والإحباط، وفقدان الثقة وسيطرة التفكير السلبي على العقل.

المصدر: وكالات